Alonso ei välista vormel-1 sarja naasmist

Augustis teatas kahekordne maailmameister Alonso, et ei jätka uuel hooajal vormel-1 sarjas. "Praegusel hetkel on väga raske mõelda tagasitulekust," vahendas Motorsport Alonso sõnu. "Tõsi on see, et see uks pole lõplikult suletud."

"Peamine põhjus, miks nii arvan, on see, et ma ei tea, kuidas tunnen end järgmisel aastal, kui ei saa enam vormeliga sõita," sõnas 37-aastane hispaanlane. "Olen kogu oma elu vormeliga sõitnud. Võib olla järgmise aasta aprillis või mais laman kodus diivanil meeleheites ja mõtlen, kuidas saaksin jälle F1-s võistelda."

"Kõik sõltub sellest, kuidas ma end järgmisel aastal tunnen."

Tulevasel aastal võistleb Alonso Indy500 võistlussarjas.