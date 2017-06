Alonso ähvardab tiimist lahkumisega

Fernando Alonso on vihjanud sellele, et lahkub McLaren-Honda tiimist hooaja lõpus kui meeskond ei hakka võitma.

Alonso leping lõppeb selle aasta lõpus ja ta on kinnitanud, et kui tiim muutusi ei tee, siis hakkab ta hooaja lõpus otsima uut meeskonda.

"Me peame võitma. Kui me suudame võita kasvõi ühe sõidu enne septembrit, siis ma jään siia," ütles kahekordne maailmameister. Alonso sõnul liitus ta meeskonnaga, et võita tiitleid, kuid lisas, et tiimi bossid peaksid midagi muutma, sest hetkel ei olda võitlemas tiitli pärast.

"Ma istun septembris maha ja siis otsustan, sellepärast ei oska ma veel midagi kindlat öelda," lisas ta. Alonso liitus McLareniga 2015. aasta algul, kui hakati liituma partner Hondaga. Kuid sellest saadik pole meeskond pretendeerinud tiitlitele ja on alati olnud tabeli teises pooles.

Hiljuti ütlesid McLareni juhtivad ametnikud, et jäädakse kindlasti Hondaga partneriteks ka järgmine aasta. Viimasel ajal on aga jutud muutunud ja on võimalik, et mindakse lahku juba selle hooaja lõpus. Sellisel juhul peaks McLaren otsima uut mootoritootjat, kelleks arvatavasti saab Mercedes. Selline tehing annaks meeskonnale kindlasti lükke tagasi Vormel-1 esiotsa ja oleks Alonsole piisav põhjus lepingut pikendada.

Kui selline tehing peaks läbi minema, on Alonso jäämine tiimi aga küsimärgi all, sest sellises olukorras ei oleks meeskond võimeline maksma sõitjale tema praegust 40 miljoni dollari suurust aastapalka.