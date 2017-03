Allison kiidab oma endist tiimi: Mercedese ja Ferrari vahe on muutunud marginaalseks

Eelmise hooaja keskel Ferrari F1-meeskonna tehnilise direktori ametist lahkunud ning nüüd Mercedeses töötav James Allison tunnustab oma endise tiimi arengut.

Hooaja avaetapi Austraalias võitis Ferrari põhisõitja Sebastian Vettel, olgugi et kvalifikatsioonis jäi ta Mercedese Lewis Hamiltonile veel alla. Allisoni Ferrarist lahkumisest on nii vähe aega möödas, et oma osa meeskonna edus on temalgi.

"See ei olnud selge veel kvalifikatsioonis, kuid nüüd on see küll selge, et tänavu on vahed (Ferrari ja Mercedese vahel) marginaalsed," sõnas Allison F1.com'ile.

"Tunnustan Ferrari meeskonda. Neil on eriti kiire auto ja me polnud piisavalt head nende järel püsimiseks."

"Me ei paanitse. See oli pika hooaja esimene võistlus ja mõlemad meie autod kogusid häid punkte. Hoolitseme selle eest, et väikesed vahed pöörduvad peagi meie kasuks," lubas Allison.