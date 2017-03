23-aastane Ferrari F1-meeskonna tulevikulootus Antonio Giovinazzi kasutas Melbourne'is saadud võimaluse hiilgavalt ära.

Giovinazzi pääses esimesel etapil starti Sauberi masinaga, sest Pascal Wehrleini vaevas seljavigastus ja ta polnud hooaja avastardiks valmis.

Ferrari testisõitja oli ülesannete kõrgusel, tuues ühe sarja aeglasema auto finišisse suurepärasel 12. kohal.

Järgmisel etapil Shanghais Giovinazzi siiski startida ei saa, sest sakslane Wehrlein peaks naasema radadele.

"See oli täiuslik nädalavahetus, sest F1-s on jälle itaallasest sõitja ja Ferrari naasis tippu," rõõmustas Giovinazzi pärast võistlust intervjuus Sky Italiale.

Sakslaste portaali Speedweek andmetel kinnitas allikas "Ferrari siseringist", et Itaalia supertiimil on Giovinazziga suured plaanid.

"Tema talendikus on ilmne - kõik näevad seda Ferraris ja Sauberis. Nüüd tuleb vaadata, kas Wehrlein ikka on Hiinas ja Bahreinis sõitudeks valmis. Kui ei, on Giovinazzi olemas," ütles allikas.

"Ja ühtlasi on selge, et kui Kimi Räikkönen pole huvitatud 2018. aastal F1-s sõitmisest või Ferrari tahab ise kedagi nooremat põhisõitjana kasutada, võtab Antonio soomlase koha," lisas allikas.