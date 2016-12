Ajaleht The Sun arvutas välja, et vormelilegendi ravile on kulutatud juba 16,2 miljonit eurot.

Tänaseks 47-aastane Michael Schumacher kukkus Meribeli suusakeskuses 2013. aasta 29. detsembril. 2014. aasta juunis teatati, et sakslane on koomast ärganud ning teda ravitakse edasi tema Šveitsi kodus. See on ka viimane ametlik info, mis lähedased meediale on andnud.

Vaikimine on kaasa toonud suure spekulatsioonide laine, mille järjeks võib ilmselt pidada ka hiljutist The Suni uudist. Briti tabloidleht kirjutab, et seitsmekordse F1 maailmameistri ravi neelab nädalas 135 000 eurot, mis tähendab, et kokku on kulutatud juba 16,2 miljonit. Tema eest hoolitseb kuulduste kohaselt 15-liikmeline arstide ja õdede tiim.

Tavainimesele võivad sellised summad tunduda üüratuna, kuid Schumacheri varade suurust hinnati kolm aastat tagasi 590 miljonile eurole. Ravikulude katteks on maha müüdud ka Schumacheri eralennuk ja pere puhkusepaik Norras.