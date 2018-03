Ainsa vormelisõitjana sai kolmandal testipäeval aja kirja Alonso

McLareni meeskonda kuuluv Fernando Alonso oli ainuke sõitja, kes lume ja vihma kiuste Vormel-1 kolmandal testipäeval Kataloonias aja kirja sai.

Ainult viis autot läksid üldse rajale ja Alonso sai ainsana kirja 11 ringi. Päeva algus viibis kolme tunni võrra, sest öösel alla sadanud lumele tuli aina lisa.

Peale Alonso said vormelit testida ka Daniel Ricciardo, Marcus Ericsson, Robert Kubica ja Brendon Hartley. Enne Austraalia GP-d on jäänud veel viis testipäeva: üks see nädal ja neli järgmine nädal.