Abu Dhabi teisel vabatreeningul näitas parimat minekut maailmameister Hamilton

McLareni rooli keerav Hamilton sai parimal ringi ajaks 1.37,877. Teise aja sõitis välja Sebastian Vettel Ferraril (1.38,026).

Kolmanda tulemuse sai kirja Red Bullil kihutav Daniel Ricciardo (1.38,180). Esikolmikule järgnesid soomlased Kimi Räikkönen (1.38,352, Ferrari) ja Valtteri Bottas (1.38,537, Mercedes). Esikuuiku lõpetas Max Verstappen (1.38,894, Red Bull).

