VINGE! Leok ja Kullas tegid Hollandi MM-etapil hooaja parimad sõidud

Hollandis Assenis nädalavahetusel peetud motokrossi MM-etapil näitasid Eesti mehed head minekut. Tanel Leok sai MXGP klassis kahe sõidu kokkuvõttes kaheksanda koha, Harri Kullas oli 11.

Arvestades, et kvalifikatsiooni järgi ei jäänud eestlastele stardipuu taga positsiooni valides eriti sõnaõigust - Leok oli kvalifikatsioonis 27., Kullas 29. - , siis võtsid nad endast ja tsiklist sisuliselt maksimumi välja!

Leok lõpetas avasõidu üheksandana, kaotust võitjale Jeffrey Herlingsile (Holland) üks ring. Leokiga samal ringil lõpetanud Kullas oli 13.

Teises sõidus õnnestus Leokil ja Kullasel stardijärgset suurt kukkumist vältida. Leok tõusis kümnendaks, Kullas 11-ndaks. Mehed sõitsid koos kogu sõidu ja pidasid omavahel vägeva duelli. Paar ringi enne lõppu kaotas Kullas järsku hulga sekundeid ja langes 12-ndaks. Viimasel kahel ringil möödus Kullas kahest mehest ja püüdis veel ka Taneli kinni, jõudes finišisse vaid 0,1 sekundit hiljem. Leokile 9., Kullasele 10. koht.

Etapi kokkuvõttes võitis 50 punktiga Herlings, teise koha sai 38 punktiga prantslane Romain Febvre ja kolmanda 38 punktiga britt Max Anstie. Cairoli on juba kindlustanud üheksanda MM-tiitli. Selged on ka teine ja kolmas koht, mis kuuluvad vastavalt Herlingsile ja prantslasele Gautier Paulinile.

Leok on enne viimast etappi kokkuvõttes 14., viielt etapilt punkte saanud Kullas 23.