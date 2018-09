Viljandi järvel toimub veemoto MM, mis jäi Saksamaal lätlase surma tõttu pooleli

Algselt pidi võistlus toimuma suve alguses Saksamaal Traben-Trarbachis, aga seal ei jõutud ajasõitudest edasi, kuna samal võistlusel hukkus üks klassi FR-1000 lätlasest võidusõitja ja võistlus katkestati. Sakslased ei soovinud võistlust uuesti korraldada ja Eesti Veemoto Liidu initsiatiivil toodi võistlus Viljandisse.

Meie esinumbril Stefan Arandil on viimane aasta sõita 10-16 aastastele noortele mõeldud klassi, kuna vanus saab täis. Stefan on olnud selles paadiklassis kahekordne maailmameister ja neljakordne Euroopa meister.

„Kuna olen konkurentidest vanem, siis neist ka peajagu pikem ja raskem. Paadi piirkaaluks koos võistlejaga on 210 ja see jätab mulle teistest palju vähem mänguruumi,“ ütleb Stefan eeloleva võistluse kohta. „Sõiduosavus ja paat peavad teistest sellevõrra paremad olema. Lähen sellele võistlusele endast parimat andma. Viljandi on võistluse korraldamiseks minu meelest ideaalne koht: võistlejatele luuakse seal alati parimad tingimused. Samuti on järv hea koht sõitmiseks: see ei sarnane tuuletunnelile, vaid seal saab ka kurjema ilmaga normaalselt sõita.“

Samal võistlusel sõidetakse veel Eesti MV III etapp paadiklassidele GT-30, OSY-400 ja F-125.

Võistlus toimub Viljandi järvel 15.-16. septembril. Esimesel päeval sõidetakse vabatreeningud, ajasõidud ja esimesed kaks võistlussõitu. Pühapäevad viimased kaks võistlussõitu. Stardid algavad laupäeval kell 13.30 ja pühapäeval kell 10.00.

Hetkel on GT-15 klassis registreerunud piloote kokku 19 ja esindatud on kuus riiki.