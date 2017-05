Vihur Motosport alustas kodust motoringraja hooaega kahe esikohaga

Laupäeval sõideti Pärnu linna piiril, auto24ringil selle aasta Eesti motoringrajameistrivõistluste esimene etapp. Vihur Motosport oli esindatud viie sõitjaga kolmes klassis. Superstock 600 klassis tuli kaksikvõit ja Superbike klassis etapivõit.

Superbike klassis esindasid Vihur Motosporti BMW RR1000 tsiklitega Martin Pärtelpoeg ja Sander Luisk. Juba reedel tehtud vabatrennides olid tsiklite seaded paika saanud ja ajasõiduks pandi ainult ette uued rehvid, et need sisse sõita. Suuri riske ajasõidus ei võetud, Pärtelpoeg oli teine ja Luisk neljas. Sõidu start ei olnud kummalgi sõitjal hea, Pärtelpoeg oli Ville Valtoneni ja Hannes Soomeri taga ja Luisk hoidis seitsmendat kohta. Pärtelpoeg möödus peagi Soomerist ja sõitis pikalt Valtoneni järel. Poolel distantsil möödus ta soomlasest ja kasvatas oma edu ning lõpetas sõidu võitjana. Sander Luisk tegi samuti tubli esituse, kui sõidu keskel kiire ja stabiilse sõiduga kohti parandama hakkas. Lõpuks tõusis ta neljandale kohale, Pärtelpoja, Valttoneni ja Soomeri järel. Tiimi juhi Marko Rohtlaane sõnul oli juba raja äärest vaadates selge, et tsiklid ei käitu nii nagu peaks. Kurvidest väljudes vibasid masinad liiga palju ja see mõjutas ka selgelt kiirust. Sõidu lõppedes boksi tulles oli näha, kuidas tagarehvilt olid tükid väljas.

„Meie üheks eesmärgiks oli rajarekord. Seda püüdma minnes pingutasime natuke üle. Kasutasime uut rehvisoojendust ja nö küpsetasime rehvid liiga ära. See tähendas, et lasime pidevalt rõhku alla ja kui sõit algas, siis rehvid selle temperatuurini ei tõusnud ja rõhk jäi liiga madalaks ning velje äär hakkas rehvi sööma. Kaks ringi veel ja meie sõitjad oleks ilmselt raja ääres olnud. Müts maha poiste ees, kes tegid vaatamata kõigele rajal superesituse. Tegime vea ja õpime sellest,“ selgitas Rohtlaan.

Jüri Randla juunioril oli klassis B1200 avaetapil probleeme käigukastiga ja nii talle oma klassi üheksas koht.

Superstock 600 klassis oli Vihur Motosport külalistsikliga rajal Kristjan Beljajev ja teine sõitja oli Kaiko Kolkanen. Ka siin klassis võeti vabatrenne ja ajasõitu rahulikult. Beljajevile teine ja Kolkanenile kolmas aeg. Beljajev saigi teha ühe kiire ringi, sest siis jäi tsikkel lihtsalt seisma. Probleemiks generaator ja nii oli tiimi mehaanikutel tööd kuhjaga. Tsiklile pandi peale suurem aku ja nii lootis nii tiim kui Beljajev, et aku kestab terve sõidu. Stardist sai kõige paremini minema Kolkanen, kuid avaringilt tulles oli liider Beljajev, Kolkanen teine ja Jasmin Sarjos kolmas. Beljajev tegi vahe sisse ja aku kestis nii nagu plaanitud ning peale kahe aastast pausi taas rajale tulnud noormees võttis hooaja esimese võidu. Kolkanen kihutas pikalt koos Sarjosega, kuid kuna ta kasutas kõvemat rehvisegu, siis sai ta viimastel ringidel edu suurendama hakata ja nii tuli hooaja avaetapilt Vihur Motosport meeskonnale kindel kaksikvõit!

„Minu suured tänud sõitjatele, mehaanikutele, toetajatele ja fännidele! Kodune hooaeg algas meie jaoks väga hästi ja see näitab, et oleme hooajaks hästi ja õigesti ette valmistunud,“ kiitis Marko Rohtlaan kõiki osalisi.

Võistlustes tuleb nüüd sisse väike paus, kui Eesti motoringraja meistrivõistluste järgmine etapp sõidetakse juuli alguses auto24ringil. Samal ajal sõidetakse Soomes ka IRRC sarja etapp, kus osaleb Martin Pärtelpoeg.