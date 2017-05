VIDEO: Rannar Uusna võitis MM-etapi proovivõistluse Tallinnas

Rahvusvahelise endurovõistluse Tallinn GP võitis Rannar Uusna Aigar Leoki ees.

Pühapäeval jätkunud võistlus pani osalejad korralikult proovile. Kuna tegu on järgmisel aastal toimuva MM-etapi proovivõistlusega, siis olid katsed pikemad ja raskemad kui tavalised Eesti endurokatsed. Oma osa andis soe ilm, mis rannas olijatele õnnistuseks oli, Enduro Tallinn GP sõitjate jaoks lisas see aga veelgi raskust. Mõlemal päeval olid sõitjad kaheksa tundi sadulas ja esimese Enduro Tallinn GP võitjaks tuli Rannar Uusna (KTM Racing Estonia).

Sõitjad läbisid taas sama, 65 kilomeetrist ringi kolm korda ka see tähendas kokku 9. katset. Eriti keeruliseks ja raskeks pidasid sõitjad enduro katset, mille läbimiseks kulus keskmiselt 16 minutit. Eesti tavalise enduro katse pikkus on olnud 7-8 minutit. Päeva kokkuvõttes edestas Uusna, kes võitis ka klassi E-3, Aigar Leokit 34,8 sekundiga. Kokkuvõttes edestas Uusna Leokit pisut alla kahe ja poole minuti, suurem osa edust oli seega tehtud laupäeval. Leok oli kahe päeva kokkuvõttes parim E-1 klassis. Kolmas koht üldarvestuses kuulus klassi E-1 teise koha saanud Veiko Räätsale, kellel oli kaotust Uusnale kolm ja pool minutit.

„Äge võistlus, pani mehed korralikult proovile. Lõpp oli juba päris raske ning kurnav. Viimane ring hoidsin tagasi, sest eile ja täna hommikul oli vahe juba sisse sõidetud,“ rääkis Uusna.

E-1 klassis jätkus põnev lahing Aigar Leoki ja Veiko Räätsa vahel. Laupäeva lõppedes oli meeste vahe napp 3,7 sekundit ja klassi liidrikoht vahetus pühapäeval meeste vahel mitu korda. Lõpus suutis Leok seisu oma kasuks keerata ja edestas klubikaaslast Sõmerpalu Motoklubist lõpuks pea minutiga. Kahe päeva kokkuvõttes oli selle klassi kolmas Hermanni Haljala.

E-2 klassis oli kahe päeva kokkuvõttes kiireim Martin Leok (Sõmerpalu Motoklubi), kes edestas mõlemal päeval Priit Bienet (RedMoto Racing). Kolmas oli kokkuvõttes Markus Michelsson.

E-3 klassis oli Uusna järel teine Toomas Triisa (RedMoto Racing) ja kolmas Sõmerpalu Motoklubi sõitja Elary Talu. Seeniorid 40+ klassis sai mõlema päeva võiduga ka parima koha kokkuvõttes Juha Puotsaari, teine oli Egon Üpraus (Stingray) ja kolmas Paikuse motoklubi sõitja Toivo Nikopensius. Harrastajate võidu viis koju Kristo Papstel (RedMoto Racing), teine Andres Kukk (RedMoto Racing) ja kolmas oli Timo Hermlin (Sõmerpalu Motoklubi). Juunioride klassi parim oli Reio Timmi (Sõmerpalu Motoklubi), teine Jaanus Hugo Ernits (Tihemetsa Spordiklubi) ja kolmas Kosti Kirjavainen (RedMoto Racing).

Järgnevad klassis sõitsid mõlemal päeval kaks ringi. Veteranid 50+ võitjaks tuli Andrus Allikvee Aave Spordiklubist, teine Jarmo Aitta ja kolmas Jari Mutikainen. Algajate klassivõit läks Helvis Trääderile (RedMoto Racing), teine Ain-Gustav Bartels (RedMoto Racing) ja kolmas Kristjan Kuill (Motodepoo Team Green). Uustulnukate parim oli Erki Heliste (Star Racing), teine Miko Oja ja kolmas Rene Šapran (Motospordiklubi GasGas).

Meie hetke tippsõitjate hinnang võistlusele, arvestades, et plaanis on nüüd aasta aja pärast enduro MM-etapp, oli positiivne ja oma arvamusi jagati ka korraldajatele.

„Oleme saanud sõitjatelt tagasisidet, mis on olnud väga vajalik, et teha tööd edasi. Rada sai parajalt raske aga selline, millesarnased on MM-etappide katsed. Suured tänud sõitjatele, kes osalesid ja headele toetajatele, kes panid õla alla. Ning väga suured tänusõnad lähevad meie korraldustiimile, kes panustasid selle võistluse heasse korraldusse palju aega ja tulemus oli selle vääriline. Nüüd saame peagi tiimiga kokku ja arutame toimunu läbi, et uuel aastal asju veel paremini teha,“ võttis võistluse peakorraldaja Veiko Biene nädalavahetuse kokku.