VIDEO | Karl Kruuda võitis Aasia sarja kuuluva Hiina ralli

Volkswagen Polol kihutanud Kruuda edestas konkurente mäekõrguselt - 13 katse lõpuks oli tema edu jälitajate ees üle nelja minuti.

Sama sarja hooaja avaralli, Uus-Meremaal toimunud Whangarei etapi võitis MM-sarjas osalev Hayden Paddon.

Congratulations to @KarlKruuda and Dale Moscatt on a massive win at #APRC #ChinaRally and a big thank-you to @Wurth_int_sha for their support over the weekend and through 2018. @WuerthAG pic.twitter.com/WbezTHy50j