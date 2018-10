VIDEO | Jüri Vips sai Hockenheimis etapivõidu, Schumacher kindlustas meistritiitli

Esimese sõidu võitis parimalt stardikohalt alustanud Guanyu Zhou. Talle järgnesid Robert Shvartzman ja viiendalt kohalt startinud Jüri Vips.

Ralf Aron, kes alustas 12. kohalt, lõpetas kuuendana. Sarja üldliider Mick Schumacher, kes avaringil põrkas kokku Marcus Armstrongiga, saavutas 12. koha. Schumacher selle tulemusega endale üldsarja võitu veel ei kindlustanud.

Palju segadust tekkis sõidu lõpus, sest ruudulippu lehvitati liiga vara. F3 sarjas kestab üks sõit 33 minutit ning aja lõppedes läheb käima viimane ring, kuid Hockenheimis lehvitati lipuga koheselt pärast aja täis tikusmist. Paremusjärjestust olukord ei muutnud, sest võistluskomisjon otsustas, et järjestus, mis oli 33 minuti lõppedes, jääb kehtima.

Teist sõitu alustas Vips parimalt stardikohalt ning esikohta käest ei andnud, kusjuures poodiumile jõudis ka Ralf Aron, kes sai Schumacheri järel kolmanda koha. Kuulsa vormelikuninga poeg kindlustas sellega endale ka ühtlasti sarja üldvõidu - tal on kogutud 347 punkti, lähimal jälitajal Dan Ticktumil 296. Üks sõit enne lõppu hoiab Vips 282 silmaga kolmandat kohta ning omab seega šansse ka teiseks tõusmiseks - võidu eest on võimalik teenida 25 punkti. Ralf Aron on 242,5 punktiga kuues.

Kolmas sõit toimub homme kell 11.05. Vips alustab 3. ja Aron 5. kohalt.