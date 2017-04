VIDEO: Georg Gross testis kruusateedel Tänaku mullust võistlusmasinat

Eesti rallipaar Georg Gross ja Raigo Mõlder testisid esmakordselt kruusateedel Ott Tänaku eelmise hooaja võistlusmasinat Ford Fiesta WRC-d. Uue masinaga tehakse esimene võistlus 6. mail algaval Tallinna rallil.

Grossi ja Mõlderi sõnul oli tegemist väga vajaliku ja põhjaliku testipäevaga, mis andis esimese tunnetuse auto käitumise kohta kruusal, kirjutab OT Racing oma Facebooki lehel. "Vana Focusega ei anna võrreldagi, absoluutselt teine tase. Kruusal on hea tagasi olla!" ütles Georg kokkuvõtvalt päeva lõpuks.

Tiimipealik Ivar Tänak tõdes, et õppida on veel palju, kuid meeskond on pidevas suhtluses M-Sport'iga ning tuginedes nende kogemustele katsutakse autoga ka rohkem sinapeale saada. "Senimaani on kulgenud kõik ootuspäraselt ja katsume hoida seda joont ka ülejäänud hooaja," lausus Ivar peale töist päeva Undvas.

Rallirajal näeb autot juba järgmise nädala lõpus ehk 6. mail, kui antakse start järjekordsele Tallinna rallile.