Venemaa motokaskadöör annab Tallinnas tsiklietenduse

Päev enne seda, kui Harley-Davidsoni klubi volbriparaad aprilli viimasel päeval sajad mootorrattad Tallinna tänavatele toob, annab Venemaa tsiklikaskadöör Andrei Kuzmin Rocca al Mare parklas inspireeriva motorodeo.

"Andrei Kuzmin on pika staažiga mootorrattur, kellel on oma motokool nii algajatele kui ka edasijõudnutele," ütles Harley-Davidsoni klubi president Kaspar Kaugija. "Koolis õpetab Kuzmin eelkõige turvalist sõitu – motosport ja driftimine on tema hobid. Kui inimene suudab kontrollida mootorratast, suudab ta ka turvaliselt sõita. Andrei on kogu Euroopas väga tunnustatud sõiduõpetaja ja me oleme väga õnnelikud, et meil avanes võimalus ta Eestisse tuua."

Tagarattal sõidu virtuoossust, siduri valitsemist, suitsevat kummi ja asfaldile ilmuvaid kautšukiringe saab näha Rocca al Mare parklas Rehvitakso ja Alexela tankla vahelisel alal pühapäeval, 29. aprillil algusega kell 11.

Järgmisel päeval, 30. aprillil tähistataval volbripäeval siirduvad aga Harley-mehed ja -naised ühisele mototiirule Tallinnas, et näidata nii tsikleid, iseennast kui ka biker'ite elustiili.

Paraadile järgneb kogupere-volbrimöll Tallinna laululaval. Uudistama on oodatud kõik ja piletiraha ei küsita. Kavas on köievedu, jalka, aeglussõit ja näomaalingud. Lisaks toob Harley-Davidsoni esindus välja unistuste tsiklid. Mis lastesse puutub, siis nemad saavad tagaistmel sõita – sümboolse tasu eest, mis hiljem heategevusse suunatakse.