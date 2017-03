Terve maailmameistrivõistluste sarja kaasa tegev külgvankriekipaaž Kert Varik-Maarek Miil katsetavad hetkel Itaalias äsja Are Kauriti poolt arendatud uut võistlustsiklit.

Foto on esimene avalik pilt Are Kauriti poolt arendatud täiesti uue kontseptsiooniga AYR-KTM 2017 võistlusmootorrattast. Arendustöö laagrieelsetel nädalatel oli nii tihe, et asjaosalised said vaid mõned tunnid päevas magada ning lõpuks oli ratta kallal ametis koguni neli meest korraga.

Otsus, miks suur arendustöö üldse ette võeti, jääb Kert Variku sõnul eelmise aasta oktoobrisse. „Kui meie tugimeeskond koos Are Kauritiga Rudersberist tagasi sõitis, hakkas see teema vaikselt arenema,“ räägib ekipaaži juht. „Nädal tagasi tundus põhimõtteliselt võimatu, et me selle AYRi kokku saame. Eelmisel laupäeval, kui Arukülas AYRi ehitasime, oli tsikli küljes pidevalt neli meest. Öösel kell 3.30 jõudsin koju ja hommikul kell 8.00 hakkasime asju bussi peale pakkima.“

Varikul on hea meel, et nendega koos Itaalias on ka tiimi vaimne liider ja tsikli peainsener Are Kaurit. „Esimesel proovipäeval oli alguses ikka kõik väga uus ja imelik, aga õhtuks oli päris OK. Sõitsime juba põhimõtteliselt sama aega, mis vana tsikliga.“

Esimene külgvankrite MM-etapp algab kolme nädala pärast Hollandis Oldebroek'is, seni tuleb uue külkaga harjuda, õppida seda seadistama, jne.