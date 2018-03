Varik-Daiders ja Kevin Saar näitasid Hollandis korralikku kiirust

Lõppenud nädalavahetusel algasid Hollandis Ossi krossirajal selle aasta külgvankrite maailma ja Quadide Euroopa meistrivõistlused. Eestit olid esindamas Kert Varik, kellel tänavu korvimeheks lätlane Lauris Daiders, ning Quadide eelmise aasta Euroopa meister Kevin Saar.

Kert Varik ja Lauris Daiders (WSP Husqvarna) alustasid hooaega väga hästi, kui mehed sõitsid enda kvalifikatsioonis välja neljanda aja ning pääsesid kindlalt finaali.

Esimest finaalsõitu alustati kümnenda koha piirimailt, kuid peagi tuli meeste tsiklil radiaator lahti ja seejärel tuli tempot langetada, et sõit kindlalt lõpetada. See ka nendel õnnestus ning nad ületasid lõpujoone 12ndana.

Teiseks sõiduks oli radiaator taas tsikli küljes kinni ja ka selles sõidus oldi stardi järel kümnenda koha piirimail. Peale seda läks meeste sõit aina ülesmäge ning lõpuks tõusti kuuendaks.

Kahe sõidu kokkuvõttes kogusid Varik ja Daiders 24 punkti, mis andis kokkuvõttes 8. koha. Etapi esikolmiku moodustasid Daniel Willemsen / Robbie Bax Hollandist (44 punkti), Hollandi – Prantsusmaa paar Koen Hermans / Nicolas Musset (43 p) ja Hollandi – Belgia tiim Marvin Vanluchene / Ben van den Boogaart (34 p).

Quadide eelmise aasta Euroopa meistri Kevin Saare (Honda) hooaeg algas seevastu süngetes toonides ja seda veel oma sünnipäeval. Kuigi vabatrennis sai ta kirja teise aja, siis enne kvalifikatsiooni keeldus ta tsikkel käivitumast ja nii jäi loota, et viga leitakse ja noormees saaks pühapäevastesse finaalidesse. Õnneks saadi veale jälile ja Saar pääses sõitma, kuid alles 29ndalt stardikohalt.

Esimeses sõidus tuli eestlane avaringilt teise kümne keskel, kuid tegi seejärel korralikku tempot ja oli lõpuks kuues. jäädes kolmandast kohast maha ainult 1,5 sekundit.

Teisest stardist lootis Saar paremini minema saada, et saaks kohe kiiremate seas olla. See ka enam-vähem õnnestus, kui ta oli avaringil 13. Enesetunne oli noorel mehel super ning iga ring tõusis ta aina ettepoole, kuniks jõudis juba neljandale kohale. Siis aga kukkus quadil summuti küljest ja eestlane oli sunnitud natuke hoogu maha võtma, et kindlalt lõpuni saada. Saar sõitis viiendal kohal kuni viimase ringini, mille poole peal purunes ta võistlusmasinal aga kett ja ta tulemuseks märgiti 16. koht. Kusjuures hiljem selgus, et kuna rajal oli palju kive, siis katkestasid mitmed sõitjad just ketipurunemise tõttu.

Kahe sõidu tulemusena sai Saar (20 p) 10. koha, etapivõidu saavutas kodurajal sõitnud hollandlane Mike Van Grinsven (50 p), kellele järgnesid tema kaasmaalased Davy De Coyper (42 p) ja Joe Maessen (37 p).

Nii külgvankrite kui quadide järgmine etapp sõidetakse 2 nädala pärast Prantsusmaal.