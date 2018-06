Uusna näitas ränkraskel võistlusel Austrias esikümne kiirust

Eestlase start oli suurepärane ning ta suutis püsida esikolmikus. Siis aga põrkas ta konkurendiga kokku ning langes kümnendaks. Järjekordset tõusu võttes jäi Uusna kivi alla, millele andis mäest alla liikumiseks hoogu kaasvõistleja tsikkel. Uusna kukkus ning korraks oli ohus ka võistluse jätkamine. „Kivi veeres mulle selga ning lamasin maas umbes 15 minutit. Mind taheti kiirabiga ära viia, kuid kuna meistrisarja punktid olid mängus otsustasin valu kiuste edasi sõita,“ ütles Uusna.

Võistluse kontrollajaks oli neli tundi ning rada koosnes 25 kontrollpunktist. Nelja tunni jooksul jõudis 500 startijast finišisse vaid 23. Uusna jõudis 19. punktini ning ta sai kirja 49. tulemuse.

„Austrias sõidetud hard-enduro on ellujäämiskursus. Jäin ellu ja sain tulemuse kirja, tähendab, et kõik on hästi. Olen pärast kahte etappi esikahekümne piiril ning selline eesmärk saigi hooaja alguses seatud,“ ütles Uusna ning lisas, et tema trumbiks olevad klassikalised endurod ja kestvussõidud on alles ees.

Juba sel nädalavahetusel, 8.-10. juunini sõidetaksegi WESS-i kolmas etapp Prantsusmaal kui toimub klassikaline enduro Trèfle Lozérien. Seal loodab Uusna enda trumbid maksma panna ning punktivahet esimestega vähendada.

„Prantsusmaal kivide otsas turnimist pole ning see rada peaks mulle rohkem sobima. Seal näeme eesotsas teisi mehi. Arvan, et Erzbergrodeo võitja Graham Jarvis seal esimest viiulit ei mängi, sest tal pole sellises konkurentsis vajalikku kiirust,“ ütles Uusna lõpetuseks.