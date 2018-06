Uusna hooaeg jätkus Prantsusmaal WESS sarjas

Rannar Uusna lõpetas World Enduro Super Series (WESS) sarja kolmanda etapi Prantsusmaal, Trèfle Lozérien’i tava-enduro 30. kohaga. Oodatud läbimurre maailma suurima endurosarja 15ne parema sekka jäi seekord tõrkunud tehnika taha.

KTM Racing Estonia/Zona Paddock sõitja Uusna oli esimesel võistluspäeval hädas oma mootorrattaga. Vastasel juhul võinuks eestlane päeva lõpetada isegi 20 parema seas. “Kaotasin aega, kuna tsikkel ei käinud hästi edasi. Olukorrast sai siiski maksimum võetud, sest paljudel oli probleeme. Olud olid keerulised,” kommenteeris Uusna esimest päeva, kui lõpetas 43. kohaga.

Teiseks päevaks saadi tehnilistest muredest võitu ning Uusna tõusis 33. kohale. Kolmandal päeval hea hoog jätkus ning eestlane tõusis 30 sekka. “Viimasel päeval tuli paar kukkumist ka ette, kuna põllupealne rada oli väga libe. Mõtled küll, et kui 1000 meest on juba üle sõitnud on sõiudsoon tekkinud, kuid see polnud üldsegi nii,” pajatas Uusna.

Trèfle Lozérien’I üldarvestuses 30. koha saanud Uusna oli E3-klassis neljas. “Neljataktilistel tsiklitel oli siin kõva eelis. Kõik katsed olid krossikatsed ja neljataktilisega sai seal paremini edasi. Minu tsikkel on pigem mõeldud hard-enduro jaoks.”

“Kui nädalavahetus oleks kulgenud probleemivabalt tundus 15.-20. koht reaalne,” võttis Uusna nädala kokku. “Ma pole krossitrenni tükk aega teinud ja kiirus ei olnud kindlasti see, mis mõned aastad tagasi. Hard-endurost otse krossi peale on suht suur hüpe.”