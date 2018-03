Urmo Aava: rallist peab saama uus meelelahutuse liik

Neli kuud enne Otepää ümbruses toimuvat kihutamist on teada, et sellel osaleb Hyundai tehasemeeskonna sõitja Hayden Paddon. Eestlasest rallifänn ihkaks mõistagi näha kodus kihutamas ka Toyota pilooti Ott Tänakut ja koos sellega ka ülejäänud MM-sarjas osalevate meeskondade autosid. Ehk siis võiks koju kätte tulla võimalik palju WRC-sarjas sõitjaid.

Ralli peakorraldaja Urmo Aava sõnul pole aga selline tegutsemine pikemas perspektiivis kasulik. „Kaks MM-tiimi sõitjat oleks hea, kolm juba hea maiste piiril," leidis Aava. Ta selgitas, et liiga suure hulga WRC-sarja sõitjate kohale meelitamine võiks mõjuda MM-i korraldajale punase rätikuna. „Neil võib tekkida tunne, et konkureerime nende rallidega ning see keeraks suhted halvemaks."