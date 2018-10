Tristan Viidas võitis Saksamaal kaks meistritiitlit

Enne viimast etappi hoidis Viidas kokkuvõttes teist kohta, kuid terve esikolmiku lõpptulemus oli veel lahtine ja punktivahed väga väikesed. Seega lähtuti põhimõttest – kes konkurentidest viimase sõidu eespool lõpetab, lõpetab ka kokkuvõttes eespool.

Ajasõidus sõitis Viidas välja neljanda aja ning neljandana alustas ka norrakas Hansesætre sõitu. Lähimad konkurendid alustasid kohe Eesti-Norra duo eest. Hea stardiga tõusis Hansesætre kolmandaks ning kolmandana andis ta auto ka Viidasele üle. Kolm ringi enne lõppu tõusis Viidas boksistrateegiaga teiseks ning teisena sõit ka lõpetati. „Peale eelmise sõidu ebaõnnestumist oli Sorg Rennsporti meeskond auto ülesehitamisega näinud kurja vaeva, kuid terve nädalavahetuse oli midagi siiski autoga paigast ära,“ ei olnud Viidas viimase etapi tulemusega rahul. „Veelgi üllatavam oli autost välja ronides kuulda, et olin teisest kohast hoolimata võitnud lausa kaks meistritiitlit! Tundub, et olime ise enne viimast sõitu midagi punktidega valesti arvestanud.“

Kokku 132 sõitjaga CUP5 klassis meistriks tulnud Viidas arvas asjast ise nii: „Üks asi on võita esikoht, kui sõidetakse erinevate masinatega samas klassis. Hoopis teine asi on aga võita tiitel monoklassis, kus kõik autod on täpselt samad – seal loebki kõige rohkem just sõitjate tase“. Lõpparvestuses saavutasid teise koha sakslased Tobias Müller, Nico Otto ja Lars Peucker. Saksa-Austria duo Yannick Fübrich ja David Griessner olid kolmandad.