Tristan Viidas saavutas Saksamaa kestvussõidu sarjas teise koha

Hea stardiga tõusis Viidas teiseks, kuid esimeselt ringilt tuli ta alles kuuendana. Enne esimest boksipeatust suutis ta tõusta neljandaks ning enne teist boksipeatust tõusis Viidas sõiduga juba teiseks ning sellel kohal ta sõidu ka lõpetas. „Stardist sain minema hästi, kuid ei suutnud esimeste kurvide jooksul leida autode vahel sobivat kohta ja langesin seega kuuendaks. Algas raske töö, sest hoolimata 24-kilomeetri pikkusest rajast on möödumiskohti väga vähe. Siiski sain ma hoo ülesse ning tõusin koht-koha haaval teiseks. Esimese kohaga kärises vahe minutitele, sest täpselt minu ja tema vahel toimus hulganisti avariisid ja kollaste lippude ning kiirusepiirangute tõttu pidin hoo maha võtma. Eesmärgiks jäi seega teist kohta hoida, sest kolmas koht asus peale viimast boksipeatust hoogsalt lähenema. Õnneks suutsin tempot hoida ja nii lõpetasin kolmanda koha ees kaheksa sekundilise edumaaga,“ lausus Viidas.

Etapi võitsid sakslane Yannick Fübrich ja austerlane David Griessner. Kolmanda koha said sakslased Tobias Müller, Nico Otto ja Lars Peucker.

„Teadsin kohe algusest, et neli tundi üksinda sõita saab olema raske, sest ilmateade lubas kuni 20-kraadist sooja. Autost väljudes oli püsti seismisega probleeme, sest nii keha kui vaim olid omadega täiesti läbi. Õnneks on nüüd ettekujutus olemas ja järgmine sõit peaks tulema juba kergem. Teine koht on ikkagi pärast sellist sõitu väga kõva sõna,“ lausus Viidas kergendunult.

Järjekorras kolmas etapp toimub alles 23. juunil, kus Tristan Viidasega liitub taas tiimikaaslane Inge Hansesætre. Vahepeal võtab Viidas aga osa 10.-13. mail toimuval Nürburgringi 24-tunni sõidul: „Elu esimene 24-tunni sõit saab kindlasti olema unustamatu kogemus. Õnneks hakkab rada tasapisi selgeks saama ja ka auto on juba tuttav BMW M235i, kuid nii pika sõidu õnnestumine sõltub ikkagi eelkõige tehnika vastupidamisest. Tiimikaaslased veel kindlad ei ole, kuid arvatavasti me kolme või neljakesi autot jagama hakkame.“