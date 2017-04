Tristan Viidas Euroopa Le Mansi sarja debüüdi järel: saime esimeselt etapilt kõvad triibulised

Tristan Viidase debüüthooaeg Euroopa Le Mans’i sarjas (ELMS) algas nädalavahetusel Silverstone’i ringrajal. Lõpptulemusena saavutati LMP3 klassis 15. koht.

Nädalalõpul toimusid Inglismaal samaaegselt kestvussõidu MMi etapp, Euroopa F3 meistrivõistlused, Vormel 3.5 V8 ning ka ELMS etapp, mis tähendas enne ajasõite vaid kahte vabatreeningut, mis said Viidasel sõidetud ilma suuremate viperusteta.

Kvalifikatsioonis tuli kaotust kiireimale 2,5 sekundit, mis andis 13. koha. „Ajasõidu tulemus oli kindlasti alla ootuste, sest probleeme oli nii enda sõidu kui ka strateegiaga,“ kostis noormees, „Ebakõlade tõttu tiimis saime alles ajasõiduks auto neutraalsesse seadesse, mis oleks võimaldanud enda sõitu lihvima hakata, kuid tolleks hetkeks oli juba hilja sõidus midagi muuta. Oma eelmiste aastate kogemustele tuginedes sättis tiim kiireima ringi kolmandale ehk suhteliselt ajasõidu algusesse. Vaadates aga esiotsa, siis sõideti parimad ringid just ajasõidu lõpus.“

Võistlussõiduks pandi taktika paika järgnevalt: sõitu alustab Müller, pärast esimest tundi hüppab rooli Krebs ning viimased kaks tundi koos kiire tankimispeatusega, sõidab Viidas. Plaan pöörati aga totaalselt pea peale, kui kohe peale starti tegi Müller kaks piruetti ning lisaks lõpetas käigukast töötamise. Põhjuseks katkine summuti, mille vahelt pääsesid kuumad heitgaasid otse käigukastile. Õnneks suutis Müller siiski auto boksi tuua.

Kui auto taaskord töökorda saadi ja Viidase jaoks mõeldud uued rehvid juba peale 30-ndat minutit alla pandi, oli kaotust esikohale kogunenud 15 ringi, seega oli pinge maas ja keskenduti vaid finišilipu nägemisele. Krebsi vahetus möödus probleemideta ja täpselt sõidu keskel sai rooli Viidas. Hoolimata kaks tundi all olnud rehvidest tegi Viidas head tempot, näidates stabiilselt esikolmikusse kuuluvaid aegu ning möödudes isegi neljanda ja kolmanda koha autodest, mis küll kohaparandust ei toonud.

Tund enne lõppu tehti aga taas taktikamuudatus ning sõitma läks jälle Müller, kellel oli sarja reeglite kohaselt vaja minimaalse sõiduaja saavutamiseks veel pool tundi sõita. Enne finišilippu tegi ta aga veel kaks piruetti ning pidi taas boksis rehve vahetamas käima. Lõpptulemuseks seega LMP3 klassis 15. koht, vahe klassiliidriga aga 15 ringi.

„Nädalavahetus ei olnud kindlasti kergete killast, kuid õppetunnid olid kindlasti kasulikud. Kuigi algsed tehnilised probleemid tõmbasid kõigil motivatsiooni maha, ei antud siiski alla ning õnneks said kõik sõitjad enda kohustusliku aja täis sõita. Nii tiim ise kui ka sõitjad kogusid uusi teadmisi ning järgmisel etapil sujub koostöö juba loodetavasti paremini ning tulemuseks ka kõrgem lõpptulemus,“ võttis Viidas nädalavahetuse kokku. „Järgmine etapp saab füüsiliselt kindlasti raskem olema, sest Monza rada on lühem ja kitsam, möödumiskohti vähem ning ka kliima on palavam, kuid õnneks on meil nüüd ettekujutus eesseisvast palju selgem.“

Euroopa Le Mans sarja teine etapp toimub kuu aja pärast 13.-14. mail Itaalias Monza ringrajal.