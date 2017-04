Tristan Viidas debüteerib nädalavahetusel Euroopa Le Mans sarjas

Tristan Viidas sõidab sel hooajal teise eestlasena Euroopa Le Mans’i kestvussõidusarjas ELMS. Varem on selles sarjas rooli keeranud Kevin Korjus.

Viidas astub võistlustulle juba sel nädalavahetusel LMP3 prototüübi roolis Inglismaal Silverstone rajal. Ees ootavad veel etapid Itaalias Monzas, Austrias Red Bull Ringil, Prantsusmaal Paul Ricardis, Belgias Spa ja Portugalis Portimao rajal.

Viidas, kes viimati sõitis Euroopas 2014. aastal Radical European Masters sarjas, jäädes vaid napilt ilma esikohast, on võtnud eelmised aastad rahulikumas tempos: "Eelnevad kaks hooaega otsustasin Kaitseväe kohustuste ja Hollandisse ülikooli astumisega teha miinimumprogrammiga, mis sisaldas endas enamjaolt Eestis ja lähipiirkonnas nii Xtreme sarjas BMW 325-ga kui ka Camaro Cup V8-ga võistlemist. 2016 aasta lõpus jõudsin siiski kaasa teha ka Saksamaal Nordschleifel kaks head kestvussõitu BMW M235i autoga."

Viidas võistleb sarjas LMP3 klassis Ligier JS P3 prototüüp-autoga. "Auto on küll teistest, Le Mans’ist tuntud LMP2 ja LMP1 autodest mõnevõrra aeglasem, kuid aeglane on ainult suhteline mõiste. 900 kilogrammine auto, mil peal Nissani V8 mootor mis toodab kokku ligi 420 hobujõudu on võimeline kiirusteks kuni 290 km/h. Välimuselt neil aga suurt vahet pole - kõik nad on suured, kinnise kokpiti, kurja välimuse, kõva häälega ja uskumatu down force`ga. Muidugi pole puudu ka superautodele sarnaselt üles avanevad uksed," ütleb ta.

Viidas jagab neljatunnistel võistlussõitudel autot sveitslase Tim Mülleri ja sakslase Jürgen Krebsiga. Tiimiks aga juba Radicalist tuttav Hispaanias paiknev Speed Factory Racing. "Kogemuse kestvussõidust koos mitme tiimikaaslase ja eri-kiirustel autodega samas stardis sain ma põgusalt juba eelmine aasta, kuid see hooaeg õppimine kindlasti jätkub. Ka tiimikaaslastel on kereautodel kestvussõidu kogemus olemas, kuid prototüübid on nende jaoks uus teema. Sarja teeb aga huvitavaks veel see, et nõuded nii sõitjatele kui ka tiimidele on väga karmid – ilma tulekinda riietuseta ei tohi näiteks keegi isegi boksiteele minna," lausub Viidas.

Kui eelnevatel aastatel ajasid Viidas ja ta treener Madis Kasemets, kellega alustati edukat koostööd juba 2011. aastal, nii-öelda "oma asja", siis tänavu on Tristanil tiimis ka arendussõitja töö ja Madisel data-inseneri ning sõidustrateegia ülesehitamise kohustused.

ELMS sarjas osalemise võtab Viidas kokku järgnevalt: "Tuleviku perspektiive silmas pidades on ELMS kindlasti hea valik, sest sealt on võimalik jätkata nii prototüüp- kui ka kereautodega. Lisaks osalevad ju peaaegu kõik ELMS’i tiimid ka kestvussõitude absoluutses tipus – World Endurance Championship sarjas ning muidugi ka Le Mans 24-tunni sõidul. See kõik eeldab aga heade tulemuste näitamist, mida me koos Timi ja Jürgeniga ka teha kavatseme."