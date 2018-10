Ken Torn sõitis reedel ja laupäeval toimunud Saaremaa rallil esimest korda nelikveoga Ford Fiesta R5 sõidukiga. Ta tegi seda hästi, saades koos kaardilugeja Kaido Kaubiga kolmanda koha. Just Kaubi on Torni suurima toetaja Silvestoni üks juhte ning tema sõnal on hiljuti 25. sünnipäeva tähistava rallimehe edasistes püüdlustes suur kaal. Ralli finišis olid mõlemad mehed rahul.