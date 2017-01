Dakari kolmas päev viis sõitjad peale kahe esimest kuuma päeva jahedamatesse oludesse, kuid madalamad temperatuurid tähendasid tõusmist merepinnast kõrgemale, hõredamasse õhku, mis vähendas mootorite võimsust ja tegi olukorra sõitjatele keeruliseks.

Kolmandal päeval sõideti kokku 780 kilomeetrit, millest kiiruskatset oli 364 kilomeetrit. Päev viis sõitjad San Miguel De Tucumanist veel põhja poole Argentinasse, San Salvador de Jujuy'sse. Katse oli jagatud kaheks ja vahepeal pidid sõitjad nn neutralisatsiooni alas sõitma roadbooki järgi katse teise osa starti ja seda kindlaks ettenähtud ajaks.

Andide jalamil sõites tõusti kohati päris kõrgele merepinnast, maksimum on 5000 meetri peal ja katse finiš oli 4000 meetri kõrgusel. See tähendas, et temperatuur oli katse alguses pea 40 soojakraadi, madalaim temperatuur katsel oli 5 plusskaardi ümber. Kolmanda päeva laager asub San Salvador de Jujuy's, mis on 1300 meetri kõrgusel merepinnast. Päev oli keeruline ka navigeerimise poolelt, sest mindi teedelt ära avatud loodusesse ja mägedesse, kus õige tee ja erinevate kontrollpunktide leidmine oli keerulisem kui kahel esimesel päeval. Eksimist oli palju, nii proffide kui amatööride hulgas.

Dakar Team Estonia sõitjad tegid väga tugeva esituse, Toomas Triisa (Husqvarna) tõusis esmalt Malle Moto klasse liidriks katsel ja kui ta katse finišisse jõudis, oli ta tõusnud ka üldarvestuses Malle-Moto klassi liidriks. Tema edu teisel kohal oleva, senise liidri Jose Julian Kozac'i (KTM) ees on viis minutit, katsel edestas Triisa Argentina sõitjat 15 minutiga.

„Väga keeruline päev oli. Navigeerimine oli paras pähkel, õnneks saime sellega hakkama, eriti alguses, kus paljud eksisid. Olud muutusid palju, alguses oli kuum, neutralisatsoonialas, 5000 meetri kõrguses oli nii lund kui vihma. Hõre õhk mõjus koormavalt, aga päeva tulemusega saab väga rahul olla,“ rääkis Triisa peale kolmandat võistluspäeva.

Mart Meeru osas viskas korraldaja ajavõtusüsteem Eesti fännidele paraja vimka, kui Meeru kontrollpunktide ajad ei tulnud korralikult läbi. Seda suurem oli rahulolu, kui Meeru aeg tuli. Katsel oli Meeru Malle Moto kuues, kaotades Triisale 52 minutiga. Üldkokkuvõttes on Meeru Malle-Moto klassi kaheksas, vahe Triisaga on 1.24.

Üldarvestuses võitis Dakari kolmanda katse hispaanlane Joan Barreda Bort (Honda) edestades Sam Sunderlandi (KTM) ja prantslast Renet'd (Husqvarna), vahed olid vastavalt 12.29 ja 15.30. Triisa oli katsel 36 (+1.10.43) ja Meeru (+2.02.47). Barreda Bort on ka üldliider, Triisa on 36 (+1.40.56) ja Meeru 74 (+3.04.53).

Dakari neljas päev tähendab sõitjatele 521-kilomeetrist tööpäeva, millest 416 kilomeetrit on katse. Katse sees on ka lühike neutralisatsiooniala, kui ületatakse Argentina-Boliivia piir. Kui kolmandal päeval tõusti korraks merepinnast pea 5000 meetri kõrgusele, siis neljas päev viib sõitjad 3500-4000 meetri kõrgusele ja sellisele kõrgusele jäädakse järgnevaks kuueks päevaks. Laagrisse sätitakse ennast 3000 meetri kõrgusel Boliivia linnas Tupizas.

See, mis ootab sõitjaid ees neljandal päeval, on paljudele uus kogemus. Nimelt ootavad sõitjaid ees sellel kõrgusel järsud liivadüünid, mis paneb masinad ja sõitjad tõsiselt proovile. Mootor on nõrgem ja hõre õhk võtab ka sõitjad korralikult läbi.