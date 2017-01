Dakari rallil Malle-moto klassis osalev Toomas Triisa rääkis, et võitles eelviimasel katsel unega ning jäi seetõttu päeva teise katse starti hiljaks.

Eilne päev viis sõitjad San Juanist Rio Cuartosse. Kogu päeva pikkus oli 759 kilomeetrit, katset oli sellest 286 kilomeetrit. Taaskord oli katsel neutralisatsiooniala, mis jagas katse kaheks ja eile oli selle pikkust 373 kilomeetrit. Ülesõidud olid lühikesed jäädes 30-80 kilomeetri vahele.

"13 ja reede polegi nii paha päev. Siiski, päev oli väga raske, teisele katsele minnes, olin nii väsinud, et magasin teise katse stardi viis minutit maha. Korraks käis isegi peast mõte läbi, et magan natuke raja kõrval. Ratas korras, kerge õlivahetus ainult. Käisime täna taas 4000 m peal. Navigeerimine oli taas okei," rääkis Triisa pressiteate vahendusel.

Toomas Triisa võitis Dakari 11. katse Malle-Moto klassis, tema edu oli teise koha saanud Jose Julian Kozaci ees oli psut vähem kui tund aega. Mart Meeru oli katsel oma klassi üheksas, kaotades Toomasele alla kahe ja poole tunni.

Triisa on kindel Malle-Moto klassi liider, tema edu Kozaci ees on kaks tundi. Meeru on kuues, kaotades Triisale viis tundi.