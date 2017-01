Dakari rallil Malle-moto klassis liidrikohal olev Toomas Triisa sõnas eilse, kaheksanda etapi järel, et tegemist oli tõeliselt hullu võistluspäevaga.

"Eile päev oli ikka päris hull. Katse ise mitte nii väga, aga päev üldse, istusime kell 7 hommikul tsikli selga ja öösel kell pool üks saime alles tsikli seljast maha. Üle 1100 kilomeetri siis," rääkis Triisa ränkraskest päevast.

"Katse algus oli keeruline, mudane ja libe, tingituna ilmaoludest, teine pool aga väga kiire ja mulle see eriti ei istu, hullult pead ikka riske võtma selle suure kiiruse juures. Boliivia üldse oli sellel aastal raske, kõrgus, ilm ja pikad päevad, selles mõttes on hea, et oleme nüüd madalamal tagasi. Mõlemad Mardiga (Meeru) oleme OK, tsiklid samuti. Malle-Moto klass on ikka ränkraske, Pikad päevad, vähe und, aga ei kahetse, mitte hetkegi. Tervitused perele, sõpradele, fännidele ja toetajatele! Hoiame Eesti lippu kõrgel!" lisas Triisa optimistlikult.

Dakari ralli tänane, üheksas katse Argentinas Saltast Chilecitosse jäeti ära, kuna piirkonda on tabanud viimase 40 aasta suurimad tulvaveed.

"Kuna korraldajad suunasid ka omad jõud aitamaks kohalikke selle katastroofiga paremini hakkama saamiseks ja et sõitjad ning taustatiimid jõudsid Salta laagrisse hilisõhtul, polnud reaalne saata võistlejaid tänasele katsele. Täna liigub karavan edasi Chilecito poole, kust homme hommikul starditakse Dakari kümnendale katsele," teatab Dakar Rally Team Estonia Facebooki lehekülg.