Tipptegijast paarimees nõuab pidurdamise asemel gaasi juurde

Eesti aegade parim külgvankritega krossi sõitja Are Kaurit oli 2002. aastal Karksi-Nuias treeningulaagris. Toona 18-aastane Kert Varik, kelle isa kuulus samuti omal ajal külgvankritega krossi Eesti tipptegijate hulka, tiirutas ümber Kauriti hooldustelgi ja vaatas, mida ja kuidas tehakse. Lõpuks pakkus Kaurit talle võimalust korvipoiss Jürgen Jakiga paar ringi sõita. Kaks aastat hiljem, kui Kaurit MM-i pronksimehena karjäärile joone alla tõmbas, otsis ta Variku üles ja pakkus, et too võiks hakata selle spordialaga tõsisemalt tegelema.

„Pakkusin, et võiks teha plaani ja hakata sõitma MM-sarjas. Tasapisi hakkas asi liikuma… Nüüd on 2018. aasta ja lõpuks hakkavad tulemused tulema,” sõnas Kaurit. Varik on 34-aastane ja murrab alles nüüd külgvankritega krossi parimate hulka.