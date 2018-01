Tipptasemel spordiga lõpetanud Aigar Leok saab korra veel kätt proovida MM-sarjas

Eesti edukaim endurosõitja Aigar Leok, kes tulnud enduro maailmameistrivõistlustel hõbedale ja pronksile ning Euroopa meistriks, naaseb peale 2015. aastat, mil otsustas, et jätkab motospordiga kodusel tasemel, üheks võistluseks enduro MM-sarja.

Selleks võistluseks on esmakordselt maailmameistrivõistluste etapi staatuses olev Tallinnas ja selle ümbruses sõidetav Enduro Tallinn GP. Võistlus toimub 1.-3. juunil ja tegu on ühe Eesti motospordi tippsündmusega 2018. aastal.

Aigar Leok on peale 15 aastat motokrossi ja enduro rahvusvahelistes tiitlisarjades kahel viimasel aastal osalenud edukalt Eesti ja Baltikumi võistlustel. Nüüd, kus Redmoto klubi poolt korraldatav Maxxis FIM Enduro maailmameistrivõistluste etapp sõidetakse Tallinnas, on Leokil põhjust taas rajale tulla ja vanade konkurentidega MM-sarjas võidu kihutada. Leok sõidab E1 masinaklassis.

„Huvi ala vastu on ju endiselt olemas ja nagu juba kaks aastat tagasi ütlesin, tegelen motospordiga edasi aga mitte enam rahvusvahelistes sarjades. Kui sai selgeks, et enduro MM-etapp tuleb Eestisse ei olnud väga suurt küsimust, kas osaleda või mitte. Hea on taas sõita võidu seltskonnaga, kellega sai koos oldud viis aastat. Mingeid konkreetseid eesmärke endale selleks võistluseks ei sea, tahaks teha kodus ühe mõnusa võistluse ja loomulikult annan endast rajal maksimumi,“ räägib Aigar Leok.

Juba eelmisel aastal, kui Enduro Tallinn GP oli MM-etapi proovivõistluse staatuses, oli see raskem kui tavaline Eesti etapp. MM-etapp saab olema veelgi raskem ja seda põhjusega ning Leok seda ei pelga. „MM-etapp on kindlasti raskem ja keerulisem aga nii peabki olema, sest tegu on MM-sarjaga, kus sõidavad selle ala maailma parimad. Tean, mida oodata ja julgustan ka teisi Eesti sõitjaid osalema. Tean, et meie poistel on huvi olemas ja see on ideaalne koht hankida juurde kogemusi, sest saad sõita koos oma ala parimatega ja neilt on kõigil midagi õppida. Enduro, eriti publikukatsed on väga atraktiivsed ja kutsun kõiki 1.-3. juunil Enduro Tallinn GP'd vaatama ja kaasa elama,“ lisab Aigar Leok.

Maxxis FIM Enduro maailmameistrivõistluste etapp Enduro Tallinn GP toob Eestisse enduro MM-sarja tippsõitjad. MM-sarjast võtab osa umbes üle 100 sõitjat, kuid koos erinevate võistlusklassidega on Tallinnas võistlustules ligi 200 sõitjat.

Enduro MM-etapp toimub Eestis ja Baltikumis esimest korda. Enduro Tallinn GP võistluskeskuseks on Tallinna Lauluväljak, kus sõidetakse ka reede, 1. juuni õhtul hästi jälgitav proloog, kus võistlejad saavad sõita mees-mehe vastu. 2. ja 3. juunil on kavas pikad enduropäevad ja mõlemad päevad lõppevad publikukatsega Lauluväljakul, enne seda on mõlemal päeval Lauluväljakul meelelahutusprogramm, kus jagub tegevust tervele perele. Enduro Tallinn GP katsed on publikule tasuta välja arvatud Tallinna Lauluväljakul toimuv. Kogu nädalavahetuse pilet Tallinna Lauluväljakule maksab täiskasvanule 10 eurot, õpilastele ja pensionäridele 5 eurot, kuni 7-aastased lapsed pääsevad võistlust vaatama tasuta.