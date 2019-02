Tanel Leokil vedas viltu Itaalia meistrivõistluste etapil

Möödunud nädalavahetusel võisteldi Ottobianos, kus Leokil üks sõit õnnestus, teine läks tehnika nahka. Avasõidus oli ta viies ja teises sõidus ehk superfinaalis ebaõnne tõttu 14nes. Viimasel ringil viskas Leoki tsiklil süüteküünla piibu maha ja ta jäi raja äärde.

Tanel Leok jagab muljeid tiimi facebooki lehel: “Minu päev algas suht ärevalt. Raja olud trennis ja võistlustel olid päris keerulised. Trennis oli ühes kohas vett nii palju peal ja mõtlesin, et sõidan lihtsalt keskelt üle, aga see oli siiski nii sügav, et jäin kinni ja puurisin seal korralikult ja lasin siduri läbi. Siis sõitsin kiiresti bussi juurde ja vahetasin tsikli ära ning sain lõpus 4 ringi sõita. Koht oli suht okei - 9. Esimene sõit sujus kõik suhteliselt hästi ja suutsin 5. kohaga lõpetada. Teine sõit ehk superfinaal nii sujuvalt ei läinud. Start oli tagasihoidlik, aga sõit suht hea. Suutsin tagant juba 9. kohale sõita ja siis viimasel ringil tuli tsiklil küünla piip maha ja tsikkel jäi seisma. Tänu Antonio Cairoli kiirele sõidule suutsin arvestuses veel 14. koha saada. Antonio tegi 15. kohale ringiga ja nii vedas, et sain mingidki punktid kirja. Vaatamata probleemidele olen päris rahul oma esitusega. Arengu ruumi on muidugi - oli ju siiski suht minu rada.”

https://www.instagram.com/p/Btdg5E6hFMe/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=bmndmoc2fri7