Tanel Leok sai Tšehhis MM-i etapil 15. koha

MXGP klassi teises sõidus Leok kahjuks nii head starti ei saanud ja esimestel ringidel ta top 20 sisse ei mahtunud. Sõiduga suutis Tanel aga taas punktikohale tõusta ning finishisse jõudis ta seitsmeteistkümnendana. Stardi järel võttis liidrikoha enda kätte taas Cairoli, kuid taas oli Herlings temast peagi möödas. Cairoli püsis seekord kauem Herlingsi tempos, kuid sõidu keskel suutis hollandlane ikka vahe sisse teha. Sõidu lõpu sai Herlings juba rahulikult võtta ja ta võttis järjekordse võidu. Cairoli lõpetas sõidu teisena ja Gajser taas kolmandana.

Etapi kokkuvõttes teenis esikoha 50 punktiga Herlings, teise koha sai 44 punktiga Cairoli ja kolmanda koha 40 punktiga Gajser. Leok teenis 11 punkti ja see andis talle 15. koha. Sarja kokkuvõttes on Leok 76 punktiga 21. kohal. Liider on 633 punktiga Herlings.

MX2 klassis oli parim Jorge Prado, kes tõusis ka sarja üldliidriks.