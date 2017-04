Tanel Leok sai Hollandi MM-etapil 13. koha

Tanel Leok (Husqvarna) lõpetas Hollandis Valkenswaardis peetud motokrossi MM-sarja kuuenda etapi võistlussõidud 13. ja 12. kohaga ning oli kokkuvõttes 13.

Harri Kullas (Husqvarna) oli sõitudes kahel korral 17. ning sai üldarvestuses 15. koha, Gert Krestinovile (Honda) kuulusid sõitudes 18. ja 21. koht, mis tähendas kokkuvõttes 22. positsiooni.

Etapi võitis prantslane Gautier Paulin (Husqvarna), kellele järgnesid hollandlane Jeffrey Herlings (KTM) ja belglane Jeremy Van Horebeek (Yamaha).

Kuue etapi järel juhib MM-sarja sloveenlane Tim Gajser 234 punktiga, Antonio Cairolil on teisena 220 ja Paulinil kolmandana 192 silma. Leok on 54 punktiga 16., Kullas on 8 silmaga 23.