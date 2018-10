Tanel Leok nädalavahetusel toimuvast Rahvuste krossist: juhtugu mis tahes, sa pead ruudulipu ära nägema!

Roosiorg on pühapäevast saadik USA-s trenni teinud ja ajavahega kohanenud, Kullas jõudis Ameerikasse eile, Leok liitub tiimiga homme.

"Tulime Hardiga ca nädal enne võistlust kohale, et kohaneda ajavahega ja harjuda siinsete radadega. Samuti seetõttu, et Hardi kasutab kohaliku meeskonna tsikleid ning peab need enda järgi seadistama," ütles Eesti meeskonna mänedžer Lauri Roosiorg. "Hetkel oleme Chicagos. Nii nädalavahetuse võistluspaik kui ka treeningrajad on siin ümberringi mõne tunni autosõidu kaugusel."

Ei Leok ega Roosiorg tahtnud nädalavahetuse eesmärki kõva häälega välja hüüda. Selge see, et iga koht esikümnes oleks Eestile suur saavutus. "Mulle ei meeldi ennustada. Kõige tähtsam on finaali saada ja siis vaadata, mis võistluspäev toob," sõnas Leok.

Leok ja Roosiorg sõidavad USA-s Husqvarna tsiklitega, Kullas KTM-iga. Nagu ka MM-radadel, on masinate poolest eelis tehasemeeskonna sõitjatel, kuid tehnilisi puudujääke on võimalik motokrossis oskuste ja kogemustega kompenseerida. "Motokross ei ole vormel-1. Tehnikavahe on olemas, aga kui oled sõidumees ja füüsiliselt heas vormis, võid ikkagi korraliku tulemuse teha," lausus Leok.

Rahvuste krossi favoriitideks peab Leok Hollandit ja USA-d. Varem pakkunuks ta soosikuks ka Prantsusmaad, kuid viimased jäid hiljuti vigastuse tõttu ilma oma tippsõitjast Romain Febvrest. "Kui Hollandist või USA-st keegi katkestab, siis võidakse muidugi kaardid sassi lüüa, aga kui neil kõik mehed lõpuni tulevad, siis ilmselt need koondised esikoha peale heitlevad," arvas Leok.

AJAKAVA (Eesti aja järgi):

Laupäev

Kell 21.30 MXGP klassi kvalifikatsioon

Kell 22.30 MX2 klassi kvalifikatsioon

Kell 23.30 Open klassi kvalifikatsioon

Pühapäev

Kell 18.00 B-finaal

Kell 20.10 1. finaalsõit (MXGP+MX2)

Kell 21.40 2. finaalsõit (MX2+Open)

Kell 23.08 3. finaalsõit (Open+MXGP)