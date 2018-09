„Lõpuks on suvepuhkus läbi ja saab uuesti Superspordi hooajaga jätkata. Eelmisel aastal oli Portimao rada meie jaoks vast kõige keerulisem, aga suvel seal tehtud testides tegime juba eelmise aastaga võrreldes suure sammu edasi. Hea oli näha ka, et suvel tehtud muudatused meeskonnas on olukorda pigem paremaks teinud. Igal juhul lähen ma Portugali hea tundega ja juba ootan, et saaks tööga pihta hakata“ kommenteeris Soomer.

Soomer, kellel Portugalist varasemalt kogemusi nii European Junior Cup, kui möödunud hooajast ka Supersport klassist, hoiab peale kaheksat sõidetud MM-etappi sarja üldarvestuses 12 punktiga 17. kohta.

Reedel sõidetakse Autódromo Internacional do Algarve nime kandval ringrajal vabatrennid ning laupäeval kvalifikatsioon. Pühapäevane võistlussõit algab Eesti aja järgi 15:45.

Möödunud aastal teenis Racedays meeskonna eestlasest võistleja Portugalis MM-punktilisa, kui lõpetas 15.kohal.