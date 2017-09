Tänavune Saaremaa ralli võib jääda viimaseks

MTÜ Saaremaa Ralli saatis Eesti autospordi liidule kirja, kus antakse teada, et oktoobris sõidetav 50. ralli jääb nende korraldamisel viimaseks, teatab Saarte Hääl.

Viimased 11 aastat ühe ja sama meeskonnaga Saaremaa rallit korraldanud Toomas Sepp tõdes, et iga asi saab kord otsa. “Meil ei ole tulevikuvaadet ja motivatsiooni,” tunnistas rallidirektor. “Maksimum on saavutatud, suuremaks ja laiemaks arenemise võimalusi enam pole. Saaremaal on piir täielikult ees ja seda taset hoida läheb järjest raskemaks.”

Aasta-aastalt on Saaremaa ralli korraldamisel olnud keeruline leida inimesi, kes abiks oleksid. Raskemaks on asja teinud see, et pädevad inimesed on kolinud elama mujale. Ka kiiruskatseteks sobivate lõikude leidmisel on valik jäänud järjest ahtamaks, sest sobivad teed on pandud mustkatte alla. Asfaldirallit ei saa aga teha, kuna teede pindamise tehnoloogia ei luba nendel rallit sõita. Rahaliselt ei ole olnud ühelgi aastal lihtne eelarvet kokku saada ja kulupool on aasta-aastalt suurenenud.