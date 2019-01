Tänaku tiimi kuuluvas noores rallimehes pulbitseb toores talent

Saaremaast on saanud Eesti ralli viljakas taimelava – maailma absoluutses tipus olev Ott Tänak, JWRC sarjas kihutav Ken Torn ja nädalavahetusel Lätis Alūksnes sõidetud Eesti juunioride sarja võitnud Robert Virves. 18-aastase noormehe seljataha jäid nii Torn kui ka samuti JWRC sarjas sõitev Roland Poom. Mõlemad on sellel tasemel juba kogenud mehed.

„Teadsime, et Robert oskab sõita, kuid arvestades seda, et ta startis alles oma viiendal rallil ning seejuures esimest korda Ford Fiesta R2 autoga, oli ta väga kiire,” sõnab OT Racingu juht Ivar Tänak. Ta ei varja, et näeb Virveses suurt potentsiaali.