Ott Tänak ja Martin Järveoja lähevad talverallilt oma esimest poodiumikohta püüdma.

Möödunud laupäeval nägi ilmavalgust Ott ja Janika Tänaku teine laps, kuid hoolimata kiirest ajast nii ralliradadel kui ka eraelus näis meie esipiloot end ralli eel üsna mõnusalt ja vabalt tundvat. „Ega lapse sündi naljalt peast välja ei saa, kuigi need asjad – pere ja sport – tuleb ikkagi lahus hoida,” muigas Tänak eile vahetult enne pressikonverentsi. Saarlane on neil päevil Rootsis ralli MM-karussellis nõutud mees – rääkida tahetakse nii temast kui ka temaga. Seetõttu pole ime, et Eesti ajakirjanikul tuli lühike jutuajamine kaasmaalasega ära teha spontaanselt, kui tekkis ainus vaba hetk.