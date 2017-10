Tänak õpetab Saaremaal Grossi, Järveoja on valvel

Ott Tänaku sõnul võtab ta Saaremaa rallil Georg Grossi kaardilugejaks seetõttu, et teda pisut õpetada.

„Ühelgi teisel rallil ei saaks ta WRC autos minu kõrval sõita, Saaremaal on teed mulle tuttavad, saame hakkama,“ rääkis Tänak Delfile. „Testimisel on keeruline õppetunde anda, sest tiirutad üht rada. Pikal rallil saab vahepeal selgitada ja arutada, mis ja kuidas.“

Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja naeris, et väike hirm on sees, äkki võtab Gross ta koha ära. „Lubasin lastele, et lähme Saaremaale ja paadiga sõitma. Niisiis olen kohal ja valvel, et töö üle võtta, kui Gross kihutamist kõrvalistmel välja ei kannata.“

Grossile sel hooajal Eesti meistrivõistlustel kaarti lugenud Raigo Mõlder ütles Saaremaa ralli pressiteate vahendusel, et on järgmisel nädalavahetusel Saaremaal ametis tiimi koordinaatorina.

„Meil on Georgiga tänavune Eesti meistritiitel taskus ja see, et Ott saab kodus WRC autoga sõita, on kindlasti fännidele maiuspala. Eks see kodusel juubelirallil mitte osalemine jääb veidi kripeldama, kuid eks neid juubelirallisid on veel tulemas ja kavatsen neist siis osa võtta,“ sõnas Mõlder plaanide muutuse kohta.

„Georg saab enne võistlust kõvasti nö. kuiva trenni ehk siis loeb minu vanu legendiraamatuid. Eks ta on ju harjunud legendi kuulama, nüüd tuleb tal seda aga ise lugema hakata. Ise olen Saaremaal kohal ning koordineerin hoolduspargis meeskonna tööd.“