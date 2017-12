Tänak: ma ei suuda olla pikalt teine number

Autoralli MM-sarjas kolmanda koha saanud Tänaku sõnul oli lõppenud hooajal olukordi, mil ta ei saanud kõike seda, mis sai osaks M-Spordi meeskonna esinumbrile, maailmameistriks kroonitud Sébastien Ogier'le. „Seda on keeruline alla neelata. Nii on raske võita, eriti olukorras, kus me võitleme teineteisega," nendib Tänak. „Võib-olla oli see kinni rahas, sest M-Spordis telliti varuosi vähe ja asju jagus eelkõige ühele sõitjale. Usun, et Tommi Mäkinen suudab Toyotas tagada kõigile kolmele sõitjale võrdsed tingimused."

Tänak kinnitas, et tal pole kahju, kui teised tiimiliikmed saavad temaga võrdsed võimalused. Oluline on see, et need võimalused oleksid olemas ka Tänakul endal. „Oma olemuselt ei suuda ma pikalt olla teine number. Tahan, et meeskond oleks ka minu taga ja ma saaksin võita," tunnistab ta.