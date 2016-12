Eesti parim rallisõitja, tänavuste maailmameistrivõistluste kaheksas mees Ott Tänak kiidab sotsiaalmeedias jõuluvana, kes tegi talle imelise jõulukingi.

Nimelt avalikustas M-Spordi tehasetiim jõulupühade ajal 2017. aasta võistlusautode väljanägemise. Huvitav on sealjuures asjaolu, et esimest korda tosina aasta jooksul on tiimi sõitjate autod totaalselt erineva disainiga. Nii võib jääda mulje, et Tänak ja neljakordne maailmameister Sebastien Ogier polegi tiimikaaslased. Tegelikkuses mõistagi on.

MM-sarja alguseni on vähem kui kuu, Monte Carlo ralli sõidetakse 20.-22. jaanuarini.

For the first time since 2005, we'll be running two separate liveries for our two lead crews! Read more here: https://t.co/9UjAVItVdR #WRC pic.twitter.com/c1ShtbMTae— M-Sport (@MSportLtd) December 25, 2016