Tänak istub Saaremaal WRC autosse ja kupatab Grossi kõrvalistmele

Ott Tänaku eelmise aasta WRC auto, millega tänavu on kihutanud Georg Gross ja Raigo Mõlder.

50. Saaremaa rallil Ford Fiesta R5 autoga osaleda plaaninud Ott Tänak tuleb starti hoopis enda eelmise aasta WRC masinaga, millega sel aastal on kihutanud Eesti meistrivõistlustel Georg Gross. Viimane hüppab aga Tänaku kõrvale kaardilugejaks.

"Selline mõte tekkis meil natuke aega tagasi, kuna meil on Raigo [Mõlderiga] selleks aastaks Eesti meistrivõistluste absoluutne tiitel kindlustatud. Kindlasti tahaks publik 50. Saaremaa rallil näha Tänakut sõitmas WRC autoga. Olen ise kahel rallil kunagi karjääri alguses kaarti lugenud. Kui selline võimalus tekkis, et Oti kõrval terve ralli kaasa sõita - mis on kindlasti väga suur pingutus ja raske töö - , siis haarasin sellest muidugi kinni," rääkis Georg Gross Delfile.

50. Saaremaa ralli sõidetakse 13.-14. oktoobril.

