Täna stardivad rallikrossi EM-il Eesti tipud Ligur ja Saluri

Täna algab Portugalis Montalegre ringrajal rallikrossi Euroopa meistrivõistluste sarja Super1600 klassi esimene etapp, kus stardis ka Eesti rallikrossi tipud Janno Ligur ja Siim Saluri.

„Montalegre rada sobib mulle – see on sõidumeeste rada, kus maksavad rohkem sõiduoskus ja tarkus. Pelgalt kiirest masinast siin ei piisa, sest kavalad kruusakurvid nõuavad väga head sõidutehnikat ja taktikat,“ kommenteerib Ligur avaetappi. „Loodan sellest etapist vähemalt sama tulemust, mis eelmisel aastal,“ lisab Ligur, kes on oma sõidukoskusi lihvinud juba päris noorest saati nii Eesti kui Läti krossiradadel.

Möödunud hooajal saavutas Ligur avaetapil Portugalis kõrge 4. koha, jäädes koos eelsõitude ja poolfinaaliga EM-i etapipunktide arvestuses jagama 2. – 3. kohta. Saluri aga lõpetas avaetapi 14. kohaga, jäädes poolfinaali pääsenud 12 parema hulgast napilt välja.

„Ilm on ilus ja loodame, et see nii ka mõlemal võistluspäeval püsib. Kuiv rada toob minu oskused paremini välja ja see hakkabki siin mängima, sest auto taha kindlasti midagi ei jää – kogu meeskond on teinud suurepärast tööd ning ettevalmistused on sujunud hästi,“ kommenteerib avaetappi Saluri. „Kindel eesmärk on sõita 12 parema hulka, siis võib hooaja alguse kordaläinuks lugeda,“ lisab Saluri.

FIA Euroopa meistrivõistlustel on koos Liguri ja Saluriga stardis kogu Euroopa paremik, sealhulgas eelmise hooaja meister Krisztián Szabó, hõbe Ulrik Linnemann ja pronks Kasparas Navickas.

Super1600 klassis Škoda Fabia roolis sõitev Janno Ligur on 2016. aasta Eesti meister ja FIA Euroopa meistrivõistluste 8. koht. Ligur Racing meeskonda esindav piloot võtab ka käesoleval aastal FIA Euroopa meistrivõistlustest (6 etappi) osa täismahus. Samuti on lootust teda näha Olerex Eesti meistrivõistluste sarjas, mille avaetapp toimub juba 6. mail Elva lähistel Kulbilohu rallikrossirajal.

Samas klassis Renault Twingoga rajale minev Siim Saluri on 2016. aasta Eesti meistrivõistluste hõbe ja FIA Euroopa meistrivõistluste 14. koht. RS Racing Team meeskonda esindav piloot võtab käesoleval aastal täismahus osa nii FIA Euroopa meistrivõistlustest (6 etppi) kui ka Olerex Eesti meistrivõitlustest (7 etappi).