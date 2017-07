TÄNA JA HOMME DELFI TV-s: RR ESTONIA Tartu rallil saab näha kiireid masinaid ja tihedat konkurentsi

Sel nädalavahetusel 14.-15. juulini sõidetakse EAL Eesti autoralli meistrivõistluste ja Estonian R2 Challenge neljas etapp RR ESTONIA Tartu ralli. Järjekorras neljandale ülikoolilinnas sõidetavale rallile registreerus 82 võistluspaari üheksast riigist.

Võistlejaterivi avavad kaks WRC autodel sõitvat paari. Numbri all 1 saavad Tartu Raekoja platsilt stardi 4WD absoluutarvestuse klassi liidrid Georg Gross – Raigo Mõlder (Ford Fiesta RS WRC). Nende järel läheb rajale Ukraina – Eesti võistluspaar Valeriy Gorban – Sergei Larens, kes toovad rajale Mini Cooper WRC auto.

Numbri all kolm teeb selle hooaja debüüdi 2016. aasta Tartu ralli võitja Egon Kaur, kes toob rajale tuliuue Ford Fiesta proto auto. Pärast aastast pausi võtab Kauri kõrval kaardilugejana koha sisse Annika Arnek. Proto autodega on Tartu-, Põlvamaa ja Elva teedele veel startimas numbri all 4 sõitvad Rainer Aus – Taaniel Tigas (VW Polo) ning võistlusnumbrit üheksa kandev Priit Koik – Silver Simm tuliuus Ford Fiesta, mis sarnaselt Kaur – Arneki võistlusautoga ehitatud Kaur Motorsport poolt.

Absoluutarvestuse kõrgete kohtade eest on koduteedel heitlemas kindlasti ka Siim Plangi, kelle number 5 kandva N-rühma Mitsubishi Lancer Evo X kõrvalistmel võtab koha sisse kogenud Urmas Roosimaa.

Esimeste rahvusliku rühma sõitjatena saavad rallil stardi EMV4 (E12) klassi sõitjad Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII). Kui Bundsen - Loštšenikovi võistlusnumber on 6, siis kohe nende järel saavad lähte E12 klassi punktiarvestuse liidrid Aiko Aigro - Kermo Kärtmann (Mitsubishi Lancer Evo VI).

Kui eelpool sai juba mainitud kiireid WRC, proto ja N-rühma autosid, siis RR ESTONIA Tartu rallilt ei puudu ka R5 võistlusauto. Numbri all 11 toovad rajale Škoda Fabia R5 Mait Maaren – Mihkel Kapp ning kohe nende järel Citroën DS3 R5 Saku Vierimaa – Duncan McNiven.

RR ESTONIA Tartu ralli sõidetakse Tartu-, Põlvamaa ja Elva teedel. Ralli saab traditsiooniliselt alguse Tartu Raekojaplatsilt, kui reedel, 14. juulil kell 17 sõidab esimene võistlusauto stardipoodiumile. Enne kui sõitjad suunduvad ralli esimesele katsele saavad kõik piloodid spetsiaalsel rajal kätt proovida raadioteel juhitava mudelautoga. Kõige kiirema aja välja sõitnud piloot saab selle auto endale auhinnaks.

Reedet alustatakse kahel korral sõidetava 10,53 km pikkuse Sirvaste katsega ning päev lõpetatakse korduvkatsena sõidetava Põlva linnakatsega.

Laupäeval ootab võistlejaid ja pealtvaatajaid kuus kiiruskatset, mille hulgas kahel korral läbitav väga tehniline ja paljude trampliinidega 31,26 km pikkune Hädaküla katse. Ka laupäeval saavad pealtvaatajad näha linnakatset, mis sõidetakse Elva linnatänavatel. Tänavuse ralli punktikatseks on SS9 Penetron (14,80 km). Ühtekokku läbitakse kahe võistluspäeva jooksul 133,89 katsekilomeetrit. RR ESTONIA Tartu ralli 2017 võitjad sõidavad Tartu Raekojaplatsil asuvale poodiumile laupäeval kell 17.15.

Mõlemal võistluspäeval on pealtvaatajaid ootamas ka meelelahutusprogramm. Reedel kella 15st saab Tartu Raekoja platsil näha erinevaid esinejaid, kelle hulgas on ka trummidega GRES Macieira De Quro- Kuldne Õunapuu. Laupäeval peale 6. katse esimest läbimist, kell 12.15, pakub suurepärast meelelahutust Lukuproff 24 pealtvaatajapunktis Hellad Velled.

Enne Elva linnakatset kell 13 toimub Elva Linna kultuurikeskuse ees aga järjekordne kontsert GRES Macieira De Quro- Kuldne Õunapuu poolt.

RR ESTONIA Tartu ralli 2017 kiiruskatsed on pealtvaatajatele tasulised. Kahepäevane rallipass, mis tagab pääsu kõigile soovitud kiiruskatsetele, maksab täiskasvanutele 10 eurot.

Rallipasse saab soetada Euronicsi poodides Võrus, Põlvas ja Tartu Lõunakeskuses ning ralli ajal võistluskeskuses ning katsetelt.

Alla meetri mehed pääsevad ralliraja äärde tasuta. Võistlejate nimekirja, katsete kaardid jpm. leiab ralli nädala kolmapäeval ilmuva Autolehe vahelt, mis on saadaval ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti.

Koostöös Delfi ja Baltic Broadcastinguga jõuab rallifännideni live pilt ka Tartu ralli avamis- ja finišipoodiumist Tartu Raekojaplatsilt ning samuti saavad fännid jälgida otsepildis nelja kiiruskatset – SS3/4 Põlva linnakatse, SS5 TV6 ja SS8 Elva linn.

Delfi TV ülekannete kava:

Reede:

17:00 Stardipoodium

19:00-22:30 Põlva linnakatse

Laupäev:

10:00-11:30 SS5

14:00-15:30 SS8

17:15 poodium