Kiviõli Seikluskeskuses toimub täna selle aasta esimene kiirendusvõistlus. Seda küll mitte klassikalises mõttes, nimelt toimub võistlus lumisel nõlval, kust sõidavad üles sõiduautod ja lumesaanid. Delfi TV teeb võistlusest algusega kell 15.30 otseülekande.

100,5 meetrit pikale võistlusdistantsile starditakse foori tagant paarisrajal ja osaleda saab nelikveolise sõiduautoga, mille tühimass on alla 2000kg või lumesaaniga, mis on tehaseseades. Võitja selgitatakse välja eliminaatorsõitude vormis. Pealtvaatajatele on üritus tasuta!

Publiku vahel lähevad loosi XBOX 360 mängukonsool ning GoPro HERO Session seikluskaamera. Samuti loositakse kohapeal välja demosõite kahekohalise bagi kõrvalistmel.

Ürituse peakorraldaja Roland Kivitare sõnul on tegemist ühe ääretult põneva, kohati sõgeda võistlusformaadiga, mida iga talv ei õnnestu korraldada. “Võistlusele on registreerunud üle kolmekümne nelikveolise sõiduauto ning kümne lumesaani. Loodame, et sellest kasvab välja üks suurim talvine auto-motospordi festival!”

GoPro Eesti esindaja, Kaspar Aruvee, lisas: “Sellist hullumeelsust lihtsalt peab oma silmaga vaatama tulema. Oodatud on kõik väikestest suurteni, sest tegemisi pakutakse Kiviõli tuhamäel nii suusa- kui lumelauahuvilistele ja eelkõige auto- ja motospordihuvilistele, omalt poolt loosime publiku vahel välja GoPro seikluskaamera. Kõigele lisaks teeb Baltic Broadcasting Delfi lehele üritusest otseülekande.”

Publikule on Kiviõli Seikluskeskuse peanõlv avatud kogu päevaks. Võistlust saab tasuta jälgida alates 13:00-st. Rohkem infot leiab võistluse ametlikult kodulehelt ja Facebooki ürituse lehelt.

GoPro UpHill Snow Drag 2017 ajakava:

10:00 võistlussõidukite registreerimine ja tehniline kontroll

12:40 võistlejate koosolek

13:00 sõiduautode ajasõidud

15:30-17:00 sõiduautode eliminaatorid, finaal (otseülekanne Delfi TV-s)

17:30 lumesaanide ajasõidud

19:00-20:00 lumesaanide eliminaatorid, finaal (otseülekanne Delfi TV-s)

20:15 autasustamine

Sündmuse korraldab AC Garage OÜ. Ajavõtu tagab Estonian Drag Racing Association. Võistluse ametlikud meediapartnerid on GoPro Eesti ja Petrolheads.ee.