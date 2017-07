TÄISPIKKUSES | Pärnu Lennuväljal toimus ligi 100 osalejaga kiirendusvõistlus Speedest Legends

29. ja 30. juulil toimub Pärnu lennuväljal kiirendusvõistlus Speedest Legends. Delfi TV tegi üritusest laupäeval vahemikus 18:00-20:00 otseülekande.

Juba 20 aastat on möödas esimesest ametlikust kiirendusvõistlusest Lasnamäe kanalis "Kiire Auto 1997", millest kasvas välja ka kõigile tuntud kiirendusvõistluste sari Speedest.

Ajalukku on kirjutatud ligemale poolsada Speedesti nimelist võistlust erinevates eesti paikades: Tallinnas Lasnamäe kanalis, Haapsalus Kiltsi lennuväljal, Tartus Raadi lennuväljal ja viimased

aastad Pärnu lennuväljal.

Speedest on publiku hulgas teada-tuntud kaubamärk, mida käib vaatamas igal võistlusel tuhandeid inimesi. kokku kõik vanad võistlejad, ehk "LEGENDID", kes on aegade algusest peale Speedestil osalenud. Seega on võistlejate seltskond väga kirju.

Kohale on lubanud tulla vanad kiirendussõitjad, driftjad ja mootorratturid Lätist, Leedust, Soomest, Poolast ja loomulikult kogu Eesti kiirenduse raudvara, kokku ligemale sada osalejat. Päevad on täis rehvisuitsu, kiireid autosid ja mootorrattaid, ning ei puudu ka lõbusad vahepalad, esinemised ja mängud publikuga.