Suur Võidusõit 2017 - kas peale jäävad soomlased või eestlased?

1.-2. juulil Pärnu külje all auto24ringil sõidetav Suur Võidusõit 2017 Estonian Grand Prix on kindlasti selle aasta koduse autoringraja tippsündmus. Üle 150 osaleja kokku kaheksas klassis tagavad mõlemaks päevaks palju pingelisi võidusõite. Tegu on Põhja-Euroopa, Soome ja Eesti meistrivõistluste etapiga ja ka tänavu on oodata osades klassides põhimõttelist heitlust, kas peale jäävad soomlased või eestlased.

Põnevaimad sellised heitlused leiavad aset Eesti-Soome ühises klassis BMW Xtreme, mis Eestis on varasemalt tuntud kui BMW 325 Cup. See klass sõidab nii Põhja-Euroopa meistrivõistluste, kui Eesti ja Soome meistrivõistluste arvestuses. Valitsev Eesti meister Andre Kiil on Eesti ja Soome ühises sarjas kolmel etapil üheksast sõidust võitnud seitse. Selles klassis saab sõita ühe autoga ka kaks sõitjat, kokku on ühel etapil kolm sõitu. Kui ühe autoga sõidab kaks sõitjat, siis kahes esimeses, lühemas sõidus on rajal erinevad sõitjad. Kolmas, pikem sõit on koos kohustusliku boksipeatusega, kus vahetatakse ka sõitjat. Üksi sõites on lihtsalt vaja kindel aeg boksiteel seista. Kiil on sarjade liider, teisel kohal on Soome duo Juha Huhtala/Marko Rantanen ja kolmas Eesti litsentsiga sõitev prantslane Thomas Padovani. Järgmine eestlane on seitsmendal kohal olev Kren Tunder. On põhjust uskuda, et kodusel auto24ringil tahavad kõik eestlased teha head tulemust.

Andre Kiil: „Tänavune hooaeg on läinud hästi ja Suur Võidusõit on kindlasti meie kodune tippvõistlus, kus kõik tahavad teha hea tulemuse. Sõidame koos soomlastega ja usun, et nad pakuvad meile head konkurentsi. Kuna Suur Võidusõit on selline võistlus, kus kõik tahavad stardis olla, siis loodan, et saame BMW Xtreme klassis stardis näha 25 autot.“

Eestlased on stardis ka Põhja-Euroopa meistrivõistluste etapil F4 vormelitele. Tegu on rahvusvaheliste osalejatega klassiga, kus kõigil sarnased sõiduvahendid ja nende seaded. Tänavu sõidab sarjas esmakordselt Eesti meeskond koos Eesti sõitjatega.

„ALM Motorsport osaleb vormel-4 Põhja-Euroopa meistrivõistlustel kahe sõitjaga: Jan Erik Meikup ja Sten Dorian Piirimägi. Meikupil on olemas kahe aasta kogemus vormelist, esimene aasta meiega Eestis ja eelmine aasta tugevas Saksa F4 sarjas. Piirimägi tuleb aga kardiroolist. Sari on väga hea võimalus noortele, sest iga sõit on väga tõsine võitlus kohtade pärast ja see arendab neid võidusõitjatena. auto24ringi võistlus on meie jaoks väga tähtis, sest rada on poistele tuttav ja tahame teha siin hea tulemuse,“ rääkis ALM Motorsport tiimi juht Martin Laur.

Soome meistrisarja klassis V1600, mis on kaherattaveoliste, kuni 1,6 liitrise mootoriga standardautode klass, astub põhjanaabritele vastu Simone Viidas, kes peale kardisporti on sellel aastal liikunud kereautode klassi. On põhjust uskuda, et eestlasi näeb veel ka järgmistes klassides: kiired ja võimsad GT Open klassi masinad, HRX V8 Thunder ja Porsche GT3 Cup Challenge.

Kindlasti on eestlased esindatud Historic vormelite klassis ja seda kõrgeimal tasemel. Legends autode klassis teadaolevalt eestlasi stardis ei ole, kuid vaatemängu jagub seal kuhjaga, eelmisel aastal oli neid masinaid stardis üle 40.

Kahel võistluspäeval, 1.-2. juulil pakutakse pealtvaatajatele lisaks tippvõistlustele ka meelelahutust! Avatud on Koguperelaat koos laste mänguaala ja atraktsioonidega, toimub erinevaid tehnikaalaseid esitlusi, laupäevasel kontserdil, mis algab kell 11.00 astuvad üles Eesti üks tõusvaid poptähti - Quukivi ning hoogu lisab oma tuntud headuses Jaan Kirss.