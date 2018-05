Supersõidu teinud Hannes Soomer tõusis Imola etapil 15 kohta

Eesti aja järgi pühapäeva pärastlõunal sõideti Itaalias, Imola ringrajal mootorrataste ringrajasõidu klassi Supersport hooaja viies etapp, Hannes Soomer suutis tõusta lausa 15 koha võrra ja ületas finišijoone 16ndana.

Soomer alustas võistlust viimaselt ehk 31. kohalt, kuna kukkus laupäevase kvalifikatsiooni esimesel ringil. Juba avaringi lõpuks oli eestlane tõusnud seitse kohta ning mida ring edasi, seda rohkem konkurentide „skalpe“ Racedays meeskonna sõitja võttis.

Üheteistkümnendaks ringiks oli Soomer tõusnud 16. kohale ning sealt edasi jätkas ta ratas-rattas sõitmist Kawasakil sõitnud Nicola Jr. Morrentinoga. Finišilipu langedes pidi eestlane küll tunnistama itaallase paremust, kuid sõiduga oli Soomer tõusnud lõpuks koguni 15kohta ning lõpetas Imola võistluse sarnaselt möödunud aastaga 16. kohal. Viimane MM-punkt jäi eestlasest kõigest 1,1 sekundi kaugusele.

"Nädalavahetus kokku oli vist nii keeruline kui olla saab. Kaks üsna suurt kukkumist ja viimaselt kohalt startimine. Sõidus võtsime sellest olukorrast mis suutsime ja oleks punktidki koju kaasa võtnud kui ma poleks kaks ringi enne lõppu pikaks lasknud ja korraks kruusakatsel käinud. Donington on kahe nädala pärast ja siiani tehtud vead tuleb väga selgelt meeles hoida et neid enam ei tuleks ja reedestest trennidest saaks viimast võtta. Suur tänu tiimile kellel olid unetud ööd et mootorratas valmid saada ja toetajatele kes selle kõik võimalikuks teevad." võtab Soomer sõidu kokku.