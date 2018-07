Spordiaasta suurima sündmuse korraldajad püüavad eristuda

Vanemad rallisõbrad mäletavad Markko Märtini hiigelaegadel korraldatud E.O.S rallisid. Tasemelt tõsteti juba siis latt väga kõrgele, sest nendel kihutamistel oli stardis palju WRC-masinaid. Kuid toona oli tegemist valdavalt eratiimidega. Seekord on aga Lõuna-Eesti teedel sõitmas koguni kolm WRC-sarjas osalevat meeskonda.

„Sellist asja pole Eestis kunagi varem olnud,” tunnistas Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava. Sellest hoolimata polnud ta osalejate nimekirja vaadates päris rahul. „Kvaliteet on hea, kvantiteeti võiks rohkem olla. Seadsime osalejate maksimumpiiriks 150 autot, ise lootsime, et stardis on 125 masinat, aga tegelikult tuli veidike vähem.”