Soomer jäi Itaalia MM-etapil esimesena punktidest ilma

Pühapäeva pärastlõunal sõideti Itaalias Imola ringrajal mootorrataste ringrajasõidu Supersport klassi hooaja viies MM-etapp. Laupäeval sõidetud kvalifikatsioonis näitas eestlane Hannes Soomer ringiaega 1.53,11, mis andis talle pühapäevaseks võistlussõiduks 17. stardipositsiooni. Sõidu lõpetas Soomer 16. kohal.

Võistlusele startis esimeselt positsioonilt ameeriklane PJ Jacobsen, kes aga pikaks veninud võistluspäeva lõpetas kolmandal kohal. Teist etappi järjest võitis esikoha Kennan Sofuoglu (Kawasaki), kes finišijoonel edestas sarja üldliidrit Lucas Mahias´t (Yamaha) 0,438 ja kolmandana lõpetanud Jacobseni 1,573 sekundiga.

Wil Sport Racedays meeskonna ridades sõitev Soomer sai hea lähte ning oli enne avaringi lõppu tõusnud 14. kohale, kuid enne stardisirgele jõudmist kukkus S-kurvis tema ees itaallane Roberto Rolfo (MV Agusta), kes eestlase avaringi lõpuks 26. kohale kukutas. Kuna kukkumise tagajärjel sattus rajale palju rajaäärse turvaala kruusa, siis peatati sõit punase lipuga. Supersport klassi võistlus jätkus alles peale Superbike´ide teist võistlusstarti.

Soomer sai õnneks võistlusratta korduvstardiks taas võistluskonditsiooni ning lõpetas 11 ringilise võistluse 16. kohal. Viimasest MM-punktist jäi eestlast lahutama 0,679 sekundit.

Hooaja kokkuvõttes hoiab Wil Sport Racedays meeskonna sõitja 10 punktiga 20. positsiooni. European Supersport arvestuses kuulus eestlasele Alessandro Zacone järel Imola etapi teine koht. Soomer on Euroopa arvestuses liider.

„Kogu nädalavahetuse jooksul oli väga keeruline leida seadet, mis töötaks ja viimased muutused tegime veel võidusõiduks. Imola rada on väga eriline ja esimene aasta võimsama mootorrattaga on keeruline, et siin kiire olla ning et kõik töökorda saada. Eks see on kõik suur õppimine ja loodetavasti Doningtonis õpime jälle eespool. Kogu meeskond pingutab kõvasti ja teeme pidevalt samme edasi ja selle eest suured tänud neile,“ võttis Soomer raske nädalavahetuse kokku.

Mootorrataste ringrajasõidu Supersport klassi sõitjate hooaeg jätkub kahe nädala pärast Inglismaal Doningtoni ringrajal.